Британская разведка оценила, как удары ВСУ по мостам повлияли на силы россиян

В британской разведке напоминают, что два главные автомобильные моста, обеспечивающие доступ к оккупированной территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, сейчас, вероятно, не используются для целей значительного военного снабжения.

Кроме того, 10 августа украинские военные задали высокоточные удары, чем, вероятно, сделали переправу через Днепр в Новой Каховке непригодной для проезда тяжелой военной техники.

Также там отмечают, что в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, который, вероятно, остается структурно подорванным.

Вместе с тем на прошлой неделе магистральный железнодорожный мост под Херсоном также получил дополнительные повреждения, поэтому с конца июля Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения военных.

"Учитывая ограниченную цепочку поставок, размер каких-либо запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, будет ключевым фактором выносливости сил", - объясняют в разведке Великобритании.

Напомним, что вчера ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику.

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