Британська розвідка оцінила, як удари ЗСУ по мостах вплинули на сили росіян

У британській розвідці нагадують, що два головні автомобільні мости, що забезпечують доступ до окупованої території на західному березі Дніпра в Херсонській області, зараз, ймовірно, не використовуються для цілей значного військового постачання.

Крім того, 10 серпня українські військові задали високоточні удари, чим, ймовірно, зробили переправу через Дніпро в Новій Каховці непридатною для проїзду важкої військової техніки.

Також там зазначають, що останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно підірваним.

Разом з тим минулого тижня магістральний залізничний міст під Херсоном також отримав додаткові пошкодження, тож з кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

"З огляду на обмежений ланцюжок постачання, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості сил", - пояснюють в розвідці Великобританії.

Нагадаємо, що вчора ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував Правий і Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку.

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