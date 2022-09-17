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Британская разведка оценила способность российской армии выдержать еще одно наступление ВСУ

Фото: наступление ВСУ может продолжиться на севере Луганской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны, в то время как российские войска установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово. Пока неясно, есть ли у оккупантов возможности для обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, считает важным сохранение контроля над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов снабжения, которые Россия все еще контролирует, из Белгородской области России.

Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, части Донбасса, которую Россия стремится "освободить" в качестве одной из своих непосредственных целей войны. "Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, "но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению".

Отметим, по данным британской разведки некоторые части российской армии бежали в явной панике при наступлении ВСУ в Харьковской области.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров. Эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

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