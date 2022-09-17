Британська розвідка оцінила здатність російської армії витримати ще один наступ ЗСУ

Україна продовжує наступальні операції на північному сході країни, тоді як російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл та містом Сватове. Поки що неясно, чи є в окупантів можливості для оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, вважає за важливе збереження контролю над цією зоною, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Білгородської області Росії.
Крім того, ця лінія проходить вздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне "звільнити" як одну зі своїх безпосередніх цілей війни. "Будь-яка суттєва втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, Росія, швидше за все, спробує вести наполегливу оборону в цьому районі, "але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу".
Зазначимо, за даними британської розвідки, деякі частини російської армії бігли в явній паніці при настанні ЗСУ в Харківській області.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія відчуває нестачу штурмової піхоти та молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок кримінальників та дострокового випуску курсантів із військових училищ.
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