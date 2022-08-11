Британская разведка опубликовала карту за сутки: что происходит на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter .

Судя по карте, ВСУ ведут наступление на Изюм, на Запорожском и Херсонском направлениях.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечают в министерстве обороны.

Как сообщалось, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.

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