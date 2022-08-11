Британская разведка опубликовала карту за сутки: что происходит на фронте
Фото: карта войны в Украине 11 августа (MinistryofDefence UA)
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на четверг, 11 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечают в министерстве обороны.
Судя по карте, ВСУ ведут наступление на Изюм, на Запорожском и Херсонском направлениях.
Как сообщалось, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 43 000 своих военных убитыми.
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