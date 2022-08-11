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Британська розвідка опублікувала мапу за добу: що відбувається на фронті

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 14:44
Британська розвідка опублікувала мапу за добу: що відбувається на фронті Фото: карта війни в Україні 11 серпня (Ministry of Defence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на четвер, 11 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter.

Британська розвідка опублікувала мапу за добу: що відбувається на фронті

"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначають в міністерство оборони.

Судячи з карти, ЗСУ ведуть наступ на Ізюм, на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Як повідомлялося, українські бійці минулої доби ліквідували ще 200 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 тисячі своїх військових убитими.

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