Британська розвідка опублікувала мапу за добу: що відбувається на фронті
Фото: карта війни в Україні 11 серпня (Ministry of Defence UA)
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на четвер, 11 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter.
"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначають в міністерство оборони.
Судячи з карти, ЗСУ ведуть наступ на Ізюм, на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Як повідомлялося, українські бійці минулої доби ліквідували ще 200 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 тисячі своїх військових убитими.
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