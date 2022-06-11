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Британская разведка объяснила, почему Россия использует устаревшие пятитонные ракеты Х-22

Новина українською →
Украина, Суббота 11 июня 2022 09:29
Британская разведка объяснила, почему Россия использует устаревшие пятитонные ракеты Х-22 Фото: Россия применяет против Украины советские ракеты Х-22 (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает использовать против Украины ракеты Х-22 советского производства. Причиной этого является дефицит в РФ сверхточных современных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, с апреля российские средние бомбардировщики выпустили по Украине десятки противокорабельных ракет Х-22. Они были изготовлены еще в 1960-х годах.

Эти ракеты, вес которых составляет около 5,5 тонны, были предназначены для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки. Россия же использует их для поражения наземных целей в Украине.

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в сообщении.

Также разведка Великобритании фиксирует, что Россия увеличила давление и ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные ликвидировали уже около 32 тысяч российских оккупантов.

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