Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: что изменилось

Так, согласно данным британской разведки, российская армия пытается вести штурм по трем направлениям - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. Противник продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Донбасса и Харьковской области.

При этом ВСУ отбивают атаки на восточном фланге. В то время как на юге Украины наши военные проводят успешную наступательную операцию для освобождения оккупированных территорий.

Кроме того, Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать склады с боеприпасами в тылу российских войск, в частности, на херсонском направлении.