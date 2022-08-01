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Британская разведка назвала уязвимый для России участок фронта

Фото: Запорожская область остается уязвимым участком для России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка считает, что оккупационные войска продолжат штурм в районе Бахмута. Но Россия корректирует свой план по Донбассу после того, как не смогла добиться решающего прорыва.

"В течение последних четырех дней Россия продолжала предпринимать тактические атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно", - говорится в сообщении.

В связи с этим живую силу перебрасывают с северного сектора Донбасса на юг Украины.

Напомним, вчера военная разведка сообщила, что оккупанты отводят войска из некоторых сел Запорожской области.

Позже в Генштабе заявили, что РФ перекидает силу на Запорожское направление.

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