Британская разведка назвала уязвимый для России участок фронта

Запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Британская разведка считает, что оккупационные войска продолжат штурм в районе Бахмута. Но Россия корректирует свой план по Донбассу после того, как не смогла добиться решающего прорыва.

"В течение последних четырех дней Россия продолжала предпринимать тактические атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно", - говорится в сообщении.

В связи с этим живую силу перебрасывают с северного сектора Донбасса на юг Украины.