Британская разведка назвала следующие цели России после захвата Лисичанска

Как отмечается в сводке, военное ведомство России ранее заявляло, что завершило окружение Лисичанска и установило полный контроль над городом. Бои в городе и вокруг него в Луганской области за последнюю неделю усилились, и российские войска уверенно продвигаются вперед.

Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины.

"Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели", - говорится в сообщении.