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Британська розвідка назвала наступні цілі Росії після захоплення Лисичанська

Фото: російські війська будуть атакувати міста Донецької області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські сили відійшли з Лисичанська, відступивши на підготовлені оборонні позиції. Наступними цілями російської армії стануть міста Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, військове відомство Росії раніше заявляло, що завершило оточення Лисичанська і встановило повний контроль над містом. Бої в місті і навколо нього в Луганській області За останній тиждень посилилися, і російські війська впевнено просуваються вперед.

Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що знаходиться під контролем України.

"Тепер увага Росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, велика частина якої залишається під контролем українських сил. Боротьба за Донбас була наполегливою і виснажливою, і навряд чи це зміниться в найближчі тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу.

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Лисичанськ