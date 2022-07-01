Британская разведка назвала причину ухода российских войск с острова Змеиный

Российские войска вынуждены были покинуть украинский остров Змеиный из-за постоянных ударов ВСУ. Ни о каком "жесте доброй воли" речи не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, военное ведомство России объявило о выводе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Остров был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен возле основных морских путей в Одессу и прилегающие к ней порты.

По данным британской разведки, ВСУ за последние несколько недель нанесли удары по российскому гарнизону с применением ракет и ударов беспилотников. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы помешать российским военным кораблям пополнить запасы на острове.

"Россия, скорее всего, ушла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает", - говорится в сообщении Минобороны Британии.