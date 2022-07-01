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Британская разведка назвала причину ухода российских войск с острова Змеиный

Фото: британская разведка не верит в "жест доброй воли" (mapio.net)
Автор: Александр Белоус

Российские войска вынуждены были покинуть украинский остров Змеиный из-за постоянных ударов ВСУ. Ни о каком "жесте доброй воли" речи не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военное ведомство России объявило о выводе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Остров был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен возле основных морских путей в Одессу и прилегающие к ней порты.

По данным британской разведки, ВСУ за последние несколько недель нанесли удары по российскому гарнизону с применением ракет и ударов беспилотников. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы помешать российским военным кораблям пополнить запасы на острове.

"Россия, скорее всего, ушла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, Россия эвакуировала остатки гарнизона на острове Змеиный после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Российская военная пропаганда 30 июня заявила, что гарнизон покинул остров якобы в качестве "жеста доброй воли". Якобы чтобы показать, что российская сторона не мешает ООН по организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины.

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