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Британская разведка назвала причину активизации российской армии на Донбассе

Фото: наступление России на Донбассе ведется с целью оттянуть подразделения ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Атаки российской армии на Донбассе предпринимаются с целью оттянуть подразделения ВСУ. Россия опасается крупного крупное контрнаступления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, за последние пять дней увеличилась интенсивность российских атак на донецком направлении Донбасса. К северу от Донецка идут ожесточенные бои в районе городов Северск и Бахмут.

По данным британской разведки, российские силы продвинулись к центру поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска добились немногочисленных территориальных успехов.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь оттянуть или связать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, наступление российских войск в Украине остановилось из-за собственных неумелых действий и ожесточенного опора Вооруженных сил Украины. Заявления российских официальных лиц по этому поводу - преднамеренная дезинформация.

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Донбасс