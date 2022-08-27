Британська розвідка назвала причину активізації російської армії на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується в повідомленні, за останні п'ять днів збільшилася інтенсивність російських атак на донецькому напрямку Донбасу. На північ від Донецька йдуть запеклі бої в районі міст Сіверськ і Бахмут.

За даними британської розвідки, російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Однак в цілому російські війська домоглися нечисленних територіальних успіхів.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія активізувала свої зусилля на Донбасі, намагаючись відтягнути або зв'язати додаткові українські підрозділи на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ", - вважають в Міноборони Британії.