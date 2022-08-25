Британская разведка назвала основные риски для захваченной Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отметается в сводке, в начале марта российские войска атаковали и захватили Запорожскую атомную электростанцию.

При этом 21 августа 2022 года снимки показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора. Российские войска пытались скрыть машины, припарковав их под трубами и мостками.

"Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в то время как Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, останутся нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибки персонала, работающего под давлением.