Британська розвідка назвала основні ризики для захопленої Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як відмітається у зведенні, на початку березня російські війська атакували і захопили Запорізьку атомну електростанцію.

При цьому 21 серпня 2022 року знімки показали, що Росія зберегла посилену військову присутність на об'єкті, а бронетранспортери були розгорнуті в межах 60 метрів від п'ятого реактора. Російські війська намагалися приховати машини, припаркувавши їх під трубами і містками.

"Росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС в пропагандистських цілях", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, в той час як Росія зберігає військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реакторів, залишаться порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки персоналу, що працює під тиском.