UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала новое направление наступления российских войск на Донбассе

Фото: готовится наступление российских войск в районе Изюма (facebook.com.mod/mil.rus)
Автор: Александр Белоус

Основным направлением наступления России остается Северодонецко-Лисичанское. Однако неделя постоянных тяжелых обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские силы продолжают удерживать оборону на этом участке, эффективно используя лесистую местность для обороны.

Подтягивание резервов

По данным британской разведки, в ближайшие недели российская кампания, скорее всего, будет все больше опираться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать.

Резерв боевой армии России - это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, которые развертываются как целые подразделения, обычно предназначенные для выполнения задач по охране тыла.

"Человеческий мобилизационный ресурс - это значительный резерв всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах за последние пять лет. Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", - отмечается в сводке.

Несмотря на постоянную нехватку числа готовых к развертыванию резервистов для Украины, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации, считают в британской разведке.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВторжение России в Украину