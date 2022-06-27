Британська розвідка назвала новий напрямок наступу російських військ на Донбасі

Як наголошується в повідомленні, українські сили продовжують утримувати оборону на цій ділянці, ефективно використовуючи лісисту місцевість для оборони.

Підтягування резервів

За даними британської розвідки, в найближчі тижні російська кампанія, швидше за все, буде все більше спиратися на ешелони резервних сил. Вони складаються з декількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала розгортати.

Резерв бойової армії Росії - це недавнє нововведення, що складається з резервістів-добровольців, які розгортаються як цілі підрозділи, зазвичай призначені для виконання завдань з охорони тилу.

"Людський мобілізаційний ресурс - це значний резерв всіх ветеранів, які служили в регулярних збройних силах за останні п'ять років. Російська влада, ймовірно, використовує добровольців з цієї категорії для укомплектування третіх батальйонів у складі регулярних бригад", - наголошується у зведенні.

Незважаючи на постійну нестачу числа готових до розгортання резервістів для України, російське керівництво, ймовірно, як і раніше не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію, вважають у британській розвідці.