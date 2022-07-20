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Британская разведка назвала ключевой фактор в завершении боев в Херсонской области

Фото: Британская разведка назвала ключевой фактор в завершении боев в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия продолжает добиваться минимальных успехов в наступлении на Донбассе, при этом украинские войска продолжают удерживать линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"19 июля 2022 года власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что Антоновский мост через Днепр подвергся удару со стороны украинских войск. В социальных сетях появились сообщения о явных боевых повреждениях дорожного полотна моста", - говорится в сообщении.

В ведомстве предполагают, что мост остается пригодным для использования, но он является ключевым уязвимым местом для российских сил.

"Это один из двух автомобильных переходов через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территории, занятой к западу от реки. Эта территория включает в себя город Херсон, который имеет политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 метров", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.

Напомним, по данным британкой разведки, Россия использует частную военную компанию "Вагнер" для усиления передовых сил и уменьшения нехватки личного состава и потерь в Украине. Сейчас в нее набирают уголовников после краткосрочного обучения.

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ВеликобританияХерсонская областьВойна России против Украины