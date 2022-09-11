Британская разведка назвала истинную цель "зернового шантажа" Путина

Российский диктатор Владимир Путин пытается "зерновым шантажом" минимизировать украинское сопротивление. Между тем как ВСУ продолжают добиваться успехов на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"В течение последних суток украинские войска продолжали достигать значительных успехов в Харьковской области. Россия, вероятно, вывела подразделения из этого района, но продолжаются бои вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм", - говорится в отчете британской разведки.
В ведомстве напомнили, 07 сентября 2022 года президент Путин заявил, что лишь 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины в августе, было отправлено в развивающихся, и якобы большая часть была поставлена в страны ЕС.
"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии", - указано в сообщении.
В британской разведке уверены, РФ проводит преднамеренную стратегию дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, а также дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление российскому вторжению.
Напомним, президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины якобы из-за того, что почти все зерно из Украины отправилось не в самые бедные страны, а в Евросоюз и заявил, что планирует обсудить это с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
У Зеленского заявили, что слова российского диктатора Владимира Путина об ограничении вывоза зерна из Украины являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми.
Напомним, уже которые сутки ВСУ ведут успешное контрнаступление, вытесняя войска РФ с оккупированных территорий.
По состоянию на утро, по данным Генштаба, некоторые российские подразделения на Харьковском направлении остались без путей обеспечения, личный состав пребывает в паническом настроении.
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