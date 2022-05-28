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Британская разведка назвала главный пункт наступления российских войск на Донбассе

Фото: Россия после Северодонецка планирует наступление на  Славянск и Краматорск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На данный момент основные усилия России, вероятно, концентрируются вокруг Северодонецка. После захвата Лимана наступление будет направлено на Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, к 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области. Это, скорее всего, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбассе.

Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец. В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, отдадут приоритет форсированию реки.

Плацдарм у Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления на Донбассе, когда она, вероятно, попытается продвинуться в глубину Донецкой области на Славянск и Краматорск, отметили в ведомстве.

Как напомнили в Минобороны Британии, 26 мая 2022 года глава так называемой "ДНР" Россией, Денис Пушилин заявил подконтрольным российским СМИ, что референдум будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины.

"Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль, скорее всего, воспринял бы это как существенное политическое достижение и представил бы российскому народу как оправдание вторжения. Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой урон России", - говорится в сообщении.

Напомним, главу Луганской ОВА Сергей Гайда заявил, что украинским военным удалось отбросить оккупантов на ранее занятые позиции в районах Луганской области. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

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