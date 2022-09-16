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Британская разведка назвала две острые проблемы российской армии в Украине

Фото: российская армия испытывает нехватку "пушечного мяса" и "зеленых" лейтенантов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров. Эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, связанная с Кремлем российская частная военная компания "Вагнера" проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.

Недавно опубликованное видео показывает, как владелец "Вагнера" Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин подчеркивает, что ищет только "бойцов для штурмовых частей".

По данным британской разведки, российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Почти наверняка они будут быть переброшены для поддержки украинской операции.

"Воздействие кадровой проблемы России становится все более серьезным. Ускорение обучения курсантов и потребность "Вагнера" в штурмовых отрядах предполагает, что две из наиболее острых нехваток кризиса укомплектования вооруженных сил связаны с боевой пехотой и младшими командирами", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки некоторые части российской армии бежали в явной панике при наступлении ВСУ в Харьковской области.

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