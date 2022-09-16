Британская разведка назвала две острые проблемы российской армии в Украине

Как отмечается в сводке, связанная с Кремлем российская частная военная компания "Вагнера" проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.

Недавно опубликованное видео показывает, как владелец "Вагнера" Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин подчеркивает, что ищет только "бойцов для штурмовых частей".

По данным британской разведки, российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Почти наверняка они будут быть переброшены для поддержки украинской операции.

"Воздействие кадровой проблемы России становится все более серьезным. Ускорение обучения курсантов и потребность "Вагнера" в штурмовых отрядах предполагает, что две из наиболее острых нехваток кризиса укомплектования вооруженных сил связаны с боевой пехотой и младшими командирами", - отмечают в Минобороны Британии.