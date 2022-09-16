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Британська розвідка назвала дві гострі проблеми російської армії вторгнення в Україну

Фото: російська армія відчуває нестачу "гарматного м'яса" і "зелених" лейтенантів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія відчуває нестачу штурмової піхоти і молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок ув'язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, пов'язана з Кремлем російська приватна військова компанія "Вагнера" проводить кампанію з вербування російських ув'язнених для служби в Україні як мінімум з липня. Ув'язненим пропонується пом'якшення вироку, а також грошове заохочення.

Нещодавно опубліковане відео показує, як власник "Вагнера" Євген Пригожин звертається до ув'язнених з пропозицією про вербування. У ролику Пригожин підкреслює, що шукає тільки "бійців для штурмових частин".

За даними британської розвідки, російські військові академії скорочують курси навчання і переносять терміни випуску курсантів. Майже напевно вони будуть бути перекинуті для підтримки Української операції.

"Вплив кадрової проблеми Росії стає все більш серйозним. Прискорення навчання курсантів і потреба "Вагнера" в штурмових загонах передбачає, що дві з найбільш гострих нестач кризи укомплектування збройних сил пов'язані з бойовою піхотою і молодшими командирами", - відзначають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки деякі частини російської армії втекли у явній паніці при наступі ЗСУ в Харківській області.

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Російська Федерація