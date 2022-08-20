Британская разведка дала прогноз по ситуации на украино-российском фронте на ближайшие месяцы

Как отмечается в сообщении, на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения вдоль линии фронта. На Донбассе после небольших наступлений с начала августа российские войска подошли к окраинам города Бахмут, но еще не прорвались в населенный пункт.

По данным британской разведки, Россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на херсонской линии фронта. "Однако все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", - считают в Минобороны Британии.

Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск, отмечается в сообщении.

"В ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет создать заслуживающие доверия, преданные своему делу силы для наступательных операций", - прогнозируют в Минобороны Британии.