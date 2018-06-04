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Интервью

Британская полиция потратила на расследование отравления Скрипалей около 10 млн долларов

НовостиОбщество    04.06.2018 - 14:51
Иллюстративное фото (facebook.com theintercept.com)
Иллюстративное фото (facebook.com theintercept.com)

В расследовании были задействованы более 140 сотрудников полиции

Британская полиция потратила на расследование инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 7,5 млн фунтов (10 млн долларов). Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление комиссара полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангуса Макферсона.

Сообщается, что непосредственно в расследовании были задействованы более 140 сотрудников полиции. Также к расследованию привлекались ​сотрудники 40 других британских структур.

Кроме того, комиссар британской полиции указал, что продолжающееся расследование инцидента может потребовать дополнительных расходов.

"Это государственное дело, и его расследование должно быть оплачено из государственных средств… Я не хочу, чтобы было забыто обещание министра внутренних дел Ника Херда, который заявил, что правительство возьмет на себя эти расходы", - отметил он.

Напомним, 18 мая сообщалось, что пострадавший при отравлении в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы.

Как известно, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории". Из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также США и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 28 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 147 дипломатов.

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Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: полиция, Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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