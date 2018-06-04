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Британська поліція витратила на розслідування отруєння Скрипалів близько 10 млн доларів

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 14:51
Ілюстративне фото (facebook.com theintercept.com)
Ілюстративне фото (facebook.com theintercept.com)

У розслідуванні були задіяні понад 140 співробітників поліції

Британська поліція витратила на розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері 7,5 млн фунтів (10 млн доларів). Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву комісара поліції по боротьбі з злочинністю в графстві Вілтшир Ангуса Макферсона.

Повідомляється, що безпосередньо в розслідуванні були задіяні понад 140 співробітників поліції. Також до розслідування залучалися співробітники 40 інших британських структур.

Крім того, комісар британської поліції зазначив, що триваюче розслідування інциденту може вимагати додаткових витрат.

"Це державна справа, і його розслідування повинно бути оплачено з коштів... Я не хочу, щоб було забуто обіцянку міністра внутрішніх справ Ніка Херда, який заявив, що уряд візьме на себе ці витрати", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося, що потерпілий при отруєнні у Солсбері колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль виписаний з лікарні.

Як відомо, в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів, разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність і звинувачує британців у вигадуванні "фальшивої історії". Через отруєння Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також США і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів. Зокрема, до вирішення Великобританії про видворення російських дипломатів приєдналися 28 країн. Таким чином, на даний момент ухвалено рішення про видворення 147 дипломатів.

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Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: полиция, Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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