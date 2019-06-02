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Британська опозиція звинуватила Трампа у втручанні в демократію

Новини » Політика    02.06.2019 - 13:37
Британська опозиція звинуватила Трампа у втручанні в демократію
Фото: Джеремі Корбін (з відкритих джерел)

Трамп раніше висловив підтримку Борису Джонсону як кандидату на пост прем'єра

Підтримка колишнього міністра закордонних справ Британії Борису Джонсону з боку президента США Дональда Трампа є неприйнятним втручанням у внутрішні справи. Про це заявив лідер британських лейбористів Джеремі Корбін, передає Reuters.

Зокрема, Корбін заявив, що наступного британського прем'єра "повинен вибирати не американський президент".

"Спроба президента Трампа вирішити, хто стане наступним прем'єр-міністром Британії, - це абсолютно неприйнятне втручання в демократію нашої країни. Наступного прем'єр-міністра повинен вибирати не американський президент, не 100 тисяч нерепрезентативных членів Консервативної партії, а британський народ на загальних виборах", - додав Корбін.

Нагадаємо, раніше Трамп публічно підтримав наміри Бориса Джонсона стати наступним британським прем'єр-міністром і закликав всіх кандидатів взяти на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону.

Зазначимо, Джонсон ще має постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з Європейського союзу.

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