Британська розвідка виявила велике переміщення російських військ після підриву Каховської ГЕС

Підрив дамби Каховської ГЕС дозволив російським військам провести передислокації та посилити інші напрямки. У Москві вважають, що ЗСУ не зможуть форсувати Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, останні десять днів Росія, швидше за все, почала перекидати частини своїх військ угрупування "Дніпро" зі східного берега Дніпра для посилення запорізького та бахмутського напрямів.

За даними британської розвідки, перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

"Передислокація угруповання "Дніпро", ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені", - зазначають у Міноборони Британії.

Підрив Каховської ГЕС

Каховську гідроелектростанцію, яка перебувала під контролем Росії після вторгнення 24 лютого, було підірвано рано вранці 6 червня, внаслідок чого паводкові води хлинули на смугу бойових дій на півдні України, знищили сільськогосподарські угіддя і перекрили водопостачання більшість населення.

Експерти міжнародної юридичної фірми з прав людини Global Rights Compliance на 80% впевнені, що підрив вчинили саме росіяни, хоча вони це заперечують.

Крім того, росіяни відмовили ООН у наданні доступу до районів лівобережжя Херсонської області, які постраждали під час підриву Каховської ГЕС.

На початку червня ЗСУ почали наступ на кількох напрямках. Станом на сьогодні вони вже звільнили 8 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.