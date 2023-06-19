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Британская разведка выявила крупное перемещение российских войск после подрыва Каховской ГЭС

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 09:04
Британская разведка выявила крупное перемещение российских войск после подрыва Каховской ГЭС Фото: российская армия перемещает части группы "Днепр" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подрыв дамбы Каховской ГЭС позволил российским войскам провести передислокации и усилить другие направления. В Москве считают, что ВСУ не смогут форсировать Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние десять дней Россия, скорее всего, начала перебрасывать части своей войск группы "Днепр" с восточного берега Днепра для усиления запорожского и бахмутского направлений.

По данным британской разведки, переброска потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения ВДВ и морской пехоты.

"Передислокация группировки "Днепр", вероятно, отражает мнение России о том, что крупная украинская атака через Днепр теперь менее вероятна после обрушения Каховской плотины и вызванного этим наводнения", - отмечают в Минобороны Британии.

Подрыв Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция, находившаяся под контролем России после вторжения 24 февраля, была взорвана рано утром 6 июня, в результате чего паводковые воды хлынули на полосу боевых действий на юге Украины, уничтожили сельскохозяйственные угодья и перекрыли водоснабжение большинство населения.

Эксперты международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance на 80% уверены, что подрыв совершили именно россияне, хотя они это отрицают.

Кроме того, россияне отказали ООН в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС.

В начале июня ВСУ начали наступление на нескольких направлениях. По состоянию на сегодняшний день они уже уволили 8 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

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