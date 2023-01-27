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Британська розвідка спростувала фейки про успіхи окупантів поблизу Оріхова та Вугледару

Фото: росіяни поширюють фейки про успіхи біля Вугледара та Оріхова (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи у районі Вугледара (Донецька область) та Оріхова (Запорізька область). Проте ці заяви є фейками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що за останні шість днів у мережі побільшало інформації про нібито просування російських військ біля Оріхова та Вугледара. Російські коментатори заявляють, що нібито окупанти прорвали оборону ЗСУ на цих напрямках.

Насправді ж російська армія проводила локальні атаки у районі Оріхова та Вугледара, але малоймовірно, що РФ досягла якихось суттєвих успіхів.

"Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно розповсюджують дезінформацію, намагаючись створити враження, що російська операція продовжується", - пояснює розвідка Британії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наші захисники за останню добу зупинили атаки ворога у районі Вугледара та інших населених пунктів на сході України.

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ВеликобританіяРосійська ФедераціяВугледарЗапорожская областьДонецька областьВійна в Україні