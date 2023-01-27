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Британская разведка опровергла фейки об успехах оккупантов вблизи Орехова и Угледара

Фото: россияне распространяют фейки об успехах возле Угледара и Орехова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехова (Запорожская область). Однако эти заявления являются фейками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что за последние шесть дней в сети стало больше информации о якобы продвижении российских войск возле Орехова и Угледара. Российские комментаторы заявляют, что якобы оккупанты прорвали оборону ВСУ на этих направлениях.

На самом же деле российская армия проводила локальные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что РФ добилась каких-либо существенных успехов.

"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается", - объясняет разведка Британии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, наши защитники за последние сутки остановили атаки врага в районе Угледара и других населенных пунктов на востоке Украины.

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ВеликобританияРоссийская ФедерацияВугледарЗапорожская областьДонецкая областьВойна в Украине