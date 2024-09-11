Британська розвідка розкрила один із напрямків підривної роботи російського ГРУ

Як зазначається у зведенні, принаймні деякі з кібероперацій групи були спрямовані на підтримку російського вторгнення в Україну.

За даними британської розвідки, операції включали використання шкідливого ПЗ WhisperGate проти українських цілей у 2022 році. Інша діяльність полягала у зламі вебсайтів та скануванні мереж з метою шпигунства. Раніше WhisperGate приписувався російській державі, тепер атака пов'язується безпосередньо з підрозділом 29 155 ГРУ.

Підрозділ 29155 вважається відповідальним за спроби державних переворотів, диверсій операцій із впливу, а також замахів на вбивства по всій Європі.

"Це ще раз підкреслює цінність, яку російська держава надає кіберпростору в контексті свого вторгнення в Україну", - зазначають у Міноборони Британії.