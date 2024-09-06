ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пообіцяли 10 млн доларів за кожного: США розшукують хакерів ГРУ через атаки на НАТО та Україну

П'ятниця 06 вересня 2024 20:24
UA EN RU
Пообіцяли 10 млн доларів за кожного: США розшукують хакерів ГРУ через атаки на НАТО та Україну Ілюстративне фото: США розшукують хакерів ГРУ через атаки на НАТО та Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки висунули звинувачення п’ятьом співробітникам російського військового розвідуправління ГРУ. Їх звинувачують у кібернападах на державні установи України, одну з урядових організацій США та комп’ютери 26 країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінʼюст США.

За даними американського Мін'юсту, було звинувачено п'ять офіцерів ГРУ:

  • полковник Юрій Денисов, який відповідав за кібероперації;
  • лейтенант Владислав Боровков;
  • лейтенант Денис Денисенко;
  • лейтенант Дмитро Голошубов;
  • лейтенант Микола Корчагін.

Також звинувачено одного цивільного - Аміна Стігала.

Всім інкримінують організацію кібератаки під назвою WhisperGate. Ці атаки виглядала нібито для вимагання викупу, насправді призводила до знищення даних на комп’ютерах. Вона була частиною російської підтримки повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Спочатку російські хакери націлились на українські урядові системи та дані, які не були пов’язані з військовою чи оборонною сферою. А згодом атака поширилась на комп’ютерні системи країн, що підтримували Україну, включаючи США та 25 інших країн-членів НАТО.

"Програма Державного департаменту США "Нагороди за правосуддя" пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцезнаходження обвинувачених або їхню зловмисну кіберактивність", - йдеться у повідомленні Мінʼюсту.

Що передувало

Наприкінці січня 2022 року повідомлялось про одну із найпотужніших кібератак на урядові сайти України. Тоді хакери вдавали з себе поляків, але у них цього не вийшло.

Детально про кібератаку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки ГРУ
NEWS
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ