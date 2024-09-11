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Британська розвідка розкрила один із напрямків підривної роботи російського ГРУ

Україна, Середа 11 вересня 2024 12:02
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Британська розвідка розкрила один із напрямків підривної роботи російського ГРУ Фото: Росія наносить кібератаки по всьому світу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний центр кібербезпеки Великобританії публічно визнав, що підрозділ 29155 російської військової розвідки (ГРУ) несе відповідальність за низку наступальних кібероперацій у всьому світі з 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, принаймні деякі з кібероперацій групи були спрямовані на підтримку російського вторгнення в Україну.

За даними британської розвідки, операції включали використання шкідливого ПЗ WhisperGate проти українських цілей у 2022 році. Інша діяльність полягала у зламі вебсайтів та скануванні мереж з метою шпигунства. Раніше WhisperGate приписувався російській державі, тепер атака пов'язується безпосередньо з підрозділом 29 155 ГРУ.

Підрозділ 29155 вважається відповідальним за спроби державних переворотів, диверсій операцій із впливу, а також замахів на вбивства по всій Європі.

"Це ще раз підкреслює цінність, яку російська держава надає кіберпростору в контексті свого вторгнення в Україну", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у вересні США звинуватили п'ятьох співробітників російського ГРУ. Вони звинувачуються у кібернападах на державні установи України, одну з урядових організацій США та комп'ютери 26 країн НАТО.

Усім інкримінується організація кібератаки із використанням WhisperGate. Ці атаки виглядали нібито для здирства викупу, насправді призводили до знищення даних на комп'ютерах. Вона була частиною російської підтримки повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

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