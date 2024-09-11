Британская разведка раскрыла одно из направлений подрывной работы российского ГРУ

Национальный центр кибербезопасности Великобритании публично признал, что подразделение 29155 российской военной разведки (ГРУ) несет ответственность за ряд наступательных киберопераций по всему миру с 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, по крайней мере, некоторые из киберопераций группы были направлены на поддержку российского вторжения в Украину.

По данным британской разведки, операции включали использование вредоносного ПО WhisperGate против украинских целей в 2022 году. Другая деятельность заключалась во взломе веб-сайтов и сканировании сетей в целях шпионажа. Ранее WhisperGate приписывался российскому государству, теперь атака связывается конкретно с подразделением 29155 ГРУ.

Подразделение 29155 считается ответственным за попытки государственных переворотов, диверсий операций по оказанию влияния, а также покушений на убийства по всей Европе.

"Это еще раз подчеркивает ценность, которую российское государство придает киберпространству в контексте своего вторжения в Украину", - отмечают в Минобороны Британии.