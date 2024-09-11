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Британская разведка раскрыла одно из направлений подрывной работы российского ГРУ

Украина, Среда 11 сентября 2024 12:02
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Британская разведка раскрыла одно из направлений подрывной работы российского ГРУ Фото: Россия наносит кибератаки по всему миру (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный центр кибербезопасности Великобритании публично признал, что подразделение 29155 российской военной разведки (ГРУ) несет ответственность за ряд наступательных киберопераций по всему миру с 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, по крайней мере, некоторые из киберопераций группы были направлены на поддержку российского вторжения в Украину.

По данным британской разведки, операции включали использование вредоносного ПО WhisperGate против украинских целей в 2022 году. Другая деятельность заключалась во взломе веб-сайтов и сканировании сетей в целях шпионажа. Ранее WhisperGate приписывался российскому государству, теперь атака связывается конкретно с подразделением 29155 ГРУ.

Подразделение 29155 считается ответственным за попытки государственных переворотов, диверсий операций по оказанию влияния, а также покушений на убийства по всей Европе.

"Это еще раз подчеркивает ценность, которую российское государство придает киберпространству в контексте своего вторжения в Украину", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в сентябре США предъявили обвинение пяти сотрудникам российского ГРУ. Они обвиняются в кибернападениях на государственные учреждения Украины, одну из правительственных организаций США и компьютеры 26 стран НАТО.

Всем инкриминируется организация кибератаки с использованием WhisperGate. Эти атаки выглядели якобы для вымогательства выкупа, на самом деле приводили к уничтожению данных на компьютерах. Она была частью российской поддержки полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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