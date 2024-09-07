Британська розвідка про росіян під Вугледаром: досягли тактичного просування

Аналітики зазначають, що сили РФ досягли тактичного просування довкола Вугледару, який вже давно є ціллю для росіян і оборона якого стримує просування російської армії на півдні Донеччини.

"Російські сили мають вдосконалені тактичні просування поблизу Вугледару", - пояснили в Міноборони.

Водночас в міністерстві заявили, що у наступному місяці, ймовірно, РФ продовжить спроби просуватися довкола Вугледару.