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Британська розвідка про росіян під Вугледаром: досягли тактичного просування

Фото: Британська розвідка проаналізувала дії росіян під Вугледаром (кадр відео)
Автор: Каріна Левицька

Британська розвідка констатувала, що російській армії за останні тижні вдалося досягти тактичного просування під Вугледаром. За їх даними, даний напрямок, ймовірно, і далі залишатиметься "гарячим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.

Аналітики зазначають, що сили РФ досягли тактичного просування довкола Вугледару, який вже давно є ціллю для росіян і оборона якого стримує просування російської армії на півдні Донеччини. 

"Російські сили мають вдосконалені тактичні просування поблизу Вугледару", - пояснили в Міноборони.

Водночас в міністерстві заявили, що у наступному місяці, ймовірно, РФ продовжить спроби просуватися довкола Вугледару.

 

Нагадаємо, що днями Інститут вивчення війни повідомив, що військове командування РФ активізує спроби захопити Курахове і Вугледар у Донецькій області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

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ВеликобританіяДонецька областьВугледарВійна Росії проти України