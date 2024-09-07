Британская разведка о россиянах под Угледаром: достигли тактического продвижения

Аналитики отмечают, что силы РФ достигли тактического продвижения вокруг Угледара, который уже давно является целью для россиян и оборона которого сдерживает продвижение российской армии на юге Донбасса.

"Российские силы имеют усовершенствованные тактические продвижения вблизи Угледара", - пояснили в Минобороны.

В то же время в министерстве заявили, что в следующем месяце, вероятно, РФ продолжит попытки продвигаться вокруг Угледара.