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Британская разведка о россиянах под Угледаром: достигли тактического продвижения

Фото: Британская разведка проанализировала действия россиян под Угледаром (кадр видео)
Автор: Карина Левицкая

Британская разведка констатировала, что российской армии за последние недели удалось достичь тактического продвижения под Угледаром. По их данным, данное направление, вероятно, и дальше будет оставаться "горячим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Аналитики отмечают, что силы РФ достигли тактического продвижения вокруг Угледара, который уже давно является целью для россиян и оборона которого сдерживает продвижение российской армии на юге Донбасса.

"Российские силы имеют усовершенствованные тактические продвижения вблизи Угледара", - пояснили в Минобороны.

В то же время в министерстве заявили, что в следующем месяце, вероятно, РФ продолжит попытки продвигаться вокруг Угледара.

 

Напомним, что на днях Институт изучения войны сообщил, что военное командование РФ активизирует попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области, чтобы не допустить передислокации украинских войск для усиления Покровской обороны.

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ВеликобританияДонецкая областьВугледарВойна России против Украины