Британська розвідка прогнозує нові арешти серед чиновників Міноборони РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter (X).

У зведенні нагадали, що 23 травня у Росії за хабарництво був затриманий заступник голови Генштабу ЗС РФ Вадим Шамарін. Цьому передували інші арешти російських високопосадовців.

Так, за корупцію був затриманий заступник міністра оборони Тімур Іванов та головний кадровик Міноборони РФ Юрій Кузнєцов.

Останній очолював директорат комунікацій російського Міноборони з 2021 року, один з його попередників, Халіл Арсланов, також підозрювався у корупції.

"Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів", - зазначає британська розвідка.