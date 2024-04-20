UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка проаналізувала операцію України зі знищення Ту-22М3

Фото: британська розвідка України зі знищення Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Україна вперше знищила стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3. Британська розвідка проаналізувала операцію Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twiiter (Х).

Як йдеться у зведенні, російський літак Ту-22М3 знищили завдяки ракетам С-200. Це була ще одна успішна атака України проти військово-повітряних сил РФ.

"Ця система, ймовірно, була використана для збиття російського (літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50 23 лютого 2024 року", - зазначають британські розвідники.

У Британії наголосили, що це перший випадок знищення українською ППО російського бомбардувальника.

"Дуже ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", - вважає Міноборони Британії.

 

 

Знищення Ту-22М3

В ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони провели операцію зі знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Це вперше від початку повномасштабної війни наші захисники збили літак такого типу. Крім того, зенітники вперше збили дві ракети Х-22.

Знищений Ту-22М3 завдавав ударів по Україні, його "приземлили" на відстані 300 км від України. Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200. Система була модифікована фахівцями ГУР Міноборони.

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяРосавіаціяТу-22МЗ