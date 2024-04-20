Британская разведка проанализировала операцию Украины по уничтожению Ту-22М3

Украина впервые уничтожила стратегический российский бомбардировщик Ту-22М3. Британская разведка проанализировала операцию Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twiiter (Х).
Как говорится в сводке, российский самолет Ту-22М3 был уничтожен благодаря ракетам С-200. Это была еще одна успешная атака Украины против военно-воздушных сил РФ.
"Эта система, вероятно, была использована для уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 23 февраля 2024 года", - отмечают британские разведчики.
В Британии подчеркнули, что это первый случай уничтожения украинской ПВО российского бомбардировщика.
"Очень вероятно, что на сегодняшний день Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов", - считает Минобороны Британии.
В ночь на 19 апреля Воздушные силы ВСУ вместе с Главным управлением разведки Минобороны провели операцию по уничтожению российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3.
Это впервые с начала полномасштабной войны наши защитники сбили самолет такого типа. Кроме того, зенитчики впервые сбили две ракеты Х-22.
Уничтоженный Ту-22М3 наносил удары по Украине, его "приземлили" на расстоянии 300 км от Украины. Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200. Система была модифицирована специалистами ГУР Минобороны.
Что известно об этом самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.
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