Британская разведка проанализировала операцию Украины по уничтожению Ту-22М3

Как говорится в сводке, российский самолет Ту-22М3 был уничтожен благодаря ракетам С-200. Это была еще одна успешная атака Украины против военно-воздушных сил РФ.

"Эта система, вероятно, была использована для уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 23 февраля 2024 года", - отмечают британские разведчики.

В Британии подчеркнули, что это первый случай уничтожения украинской ПВО российского бомбардировщика.

"Очень вероятно, что на сегодняшний день Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов", - считает Минобороны Британии.