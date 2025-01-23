Британская разведка проанализировала договор между двумя странами "оси зла"
Подписанное Ираном и Россией соглашение вряд ли будет означать какое-либо существенное улучшение партнерства. Недоверие между двумя странами сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Х.
Как отмечается в сводке, Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января 2025 года подписали новое 20-летнее Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
По данным британской разведки, партнерство России и Ирана, несомненно, обусловлено взаимными интересами в области безопасности и экономики, поскольку оба государства сближаются после вторжения России в Украину в 2022 году. Россия по-прежнему зависит от военной поддержки Ирана, поскольку война в Украине продолжается.
"Однако уровень недоверия сохраняется, и напряженность в отношениях, скорее всего, станет препятствием для расширения их сотрудничества", - говорится в сообщении.
В сводке британской разведки говорится, что соглашение является частью более широкой структуры сотрудничества между двумя государствами в различных секторах, почти наверняка представляя собой обязательство укреплять двусторонние связи. Оно охватывает сотрудничество в области обороны и безопасности, экономики, торговли, транспорта, энергетики, технологий, информации и безопасности киберпространства.
Однако в отличие от соглашений России с КНДР и Беларусью, российско-иранское соглашение не включает пункт о взаимной обороне.
"Соглашение, скорее всего, обеспечивает правовую основу для дальнейшего ирано-российского сотрудничества, формализуя существующие и будущие усилия по сотрудничеству. Однако вряд ли это будет означать какое-либо существенное улучшение партнерства или существенное расширение масштабов их текущего сотрудничества", - отмечают в Минобороны Британии.
Выражение "ось зла" было введено в политический дискурс президентом США Джорджем Бушем-младшим в его речи 29 января 2002 года. Это выражение описывало страны, которые представляют угрозу мировой безопасности, поддерживают терроризм. В "ось зла" первоначально включались три страны: Ирак, Иран и Северная Корея. Сейчас место Ирака прочно заняла Россия.
Подробнее об отношениях стран читайте в материале РБК-Украина "Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ".