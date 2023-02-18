Британська розвідка припустила, що може сказати Путін у зверненні до жителів Росії

Володимир Путін має намір звернутися до росіян напередодні річниці вторгнення в Україну. Одним із питань можуть бути виплати мобілізованим та їхнім сім'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група подала звіт Путіну.

За даними британської розвідки, звіт, ймовірно, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

"Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо буде місце подальша мобілізація (явна чи неявна). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Кремлю стає дедалі важче захистити населення від війни в Україні. Російське опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% мали друзів або родичів, які брали участь у так званій "спеціальній військовій операції", зазначають у Міноборони Британії.