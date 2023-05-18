Британська розвідка пояснила заборону російським чиновникам звільнятися під час війни

Кремль має намір заборонити високопосадовцям звільнятися зі своїх постів, поки триває "спеціальна військова операція". Заборона торкнеться принаймні регіональних чиновників, силовиків та членів впливової адміністрації президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, у приватному порядку багато офіційних осіб, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі в проблемному апараті воєнного часу.
За даними британської розвідки, заборона дотримуватиметься завдяки сильним натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.
"Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки і зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що кремлівським чиновникам заборонили виїзд за кордон через побоювання дезертирства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.