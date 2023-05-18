Британська розвідка пояснила заборону російським чиновникам звільнятися під час війни

Як зазначається у зведенні, у приватному порядку багато офіційних осіб, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі в проблемному апараті воєнного часу.

За даними британської розвідки, заборона дотримуватиметься завдяки сильним натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.

"Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки і зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", - зазначають у Міноборони Британії.