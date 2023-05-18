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Британская разведка объяснила запрет российским чиновникам увольняться во время войны

Фото: российским чиновникам запретят дезертирство (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль намерен запретить высокопоставленным чиновникам увольняться со своих постов, пока продолжается "специальная военная операция". Запрет коснется, по крайней мере, региональных чиновников, силовиков и членов влиятельной администрации президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в частном порядке многие официальные лица, вероятно, весьма скептически относятся к войне, а также часто испытывают стресс на работе в проблемном аппарате военного времени.

По данным британской разведки, запрет будет соблюдаться благодаря сильным намеками на то, что ушедшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

"Помимо того, что власти обеспокоены пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление пораженчества и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что кремлевским чиновникам запретили выезд за границу из-за опасений дезертирства.

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