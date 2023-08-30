Британська розвідка пояснила високий рівень дезертирства в російській армії

Як зазначається у зведенні, 25 серпня військовий суд засудив двох російських солдатів до позбавлення волі на строк не менше двох років колонії за відмову підкоритися наказу повернутися на фронт в Україні. Видання "Медіазона" повідомило, що Росія засуджує близько 100 солдатів на тиждень за відмову воювати.

"Якщо ця тенденція збережеться, щороку буде винесено близько 5200 обвинувальних вироків за відмову воювати", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, високий рівень обвинувальних вироків свідчить про низький моральний стан у російській армії та небажання деяких воювати. Відмова воювати, мабуть, відображає нестачу підготовки, мотивації та ситуації високого стресу, з якими російські війська стикаються на всій лінії українського фронту.

Хоча деякі солдати відмовилися воювати, а рівень виснаження армії залишається високим, Росія, швидше за все, компенсує їхні втрати, відправивши на передову масу погано навчених солдатів. "Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних та оборонних операцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Нова мобілізація

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Москві розглядають можливість додаткової мобілізації 450 тисяч осіб для відправки на війну проти України.

Наразі жителів Росії заманюють на війну з Україною високими зарплатами. Зарплата та додаткові пільги стануть сильним стимулом для людей, особливо із бідних регіонів Росії. Проте, за даними британської розвідки, Росія, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети щодо набору добровольців до лав армії.