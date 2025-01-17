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Британська розвідка пояснила скандальну заяву Патрушева щодо України

Україна, П'ятниця 17 січня 2025 11:50
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Британська розвідка пояснила скандальну заяву Патрушева щодо України Фото: Микола Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Впливовий і давній союзник і помічник Володимира Путіна, а також колишній секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев у своїх заявах про Україну не вийшов за рамки офіційної російської ідеології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X(Twitter).

Як наголошується у зведенні, в інтерв'ю прокремлівській "Комсомольской правде" Патрушев заявив, що Україна може "припинити своє існування" як країна у 2025 році.

Незважаючи на заяви про "братерські" зв'язки між росіянами й українцями, він звинуватив у руйнуванні українських міст передбачуване "насильницьке нав'язування неонацистської ідеології" Україні та "затяту русофобію".

"Коментарі Патрушева є частиною давньої моделі антиукраїнських заяв високопоставлених російських чиновників, які прагнуть підірвати і поставити під загрозу українську державність, ідентичність і культуру. Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також міжнародному визнанню України", - йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, російське керівництво, риторика і часті звинувачення в українському нацизмі до і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, прагне вплинути на російських військовослужбовців і місцеве населення, щоб вони взяли участь у війні Росії в Україні і підтримали її.

"Воно прагне скористатися глибоким історичним і психологічним впливом війни Росії з нацистською Німеччиною, щоб сприяти сприйняттю України та українців як загрози, тим самим виправдовуючи російське вторгнення. Такі наративи підтримуються і поширюються російськими державними ЗМІ", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними незалежного "Левада-центру", кремлівську ідеологію підтримують абсолютна більшість жителів Росії. У грудні 2024 року тільки 15% жителів Росії виступають проти війни з Україною. Підтримка війни стабільна з лютого 2022 року на рівні 75%.

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