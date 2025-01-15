Британська розвідка пояснила репресії Кремля проти незалежних ЗМІ та їхніх читачів
У 2024 році російські суди виписали значну кількість штрафів журналістам або читачам ЗМІ, які російська влада оголосила "небажаними". Штрафи спрямовані на те, щоб залякати і утримати від публікацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).
Згідно з даними російської незалежної медіа-організації "Медіазона", більшість цих штрафів, як повідомляється, було накладено на проєкт Meduza, що працює в Латвії, а також на інші, включно з фінансованим США "Радио Свобода" і телеканалом "Дождь".
Більшість штрафів були спрямовані на авторів, редакторів або коментаторів, які зробили свій внесок у публікації.
За даними британської розвідки, штрафи спрямовані на те, щоб утримати незалежні ЗМІ від повідомлень про будь-що, що суперечить або критикує офіційні російські наративи щодо російсько-українського конфлікту. Штрафи спрямовані на те, щоб утримати та залякати тих у Росії, хто взаємодіє з незалежними ЗМІ та відкидає контрольовані урядом наративи, які поширюються через контрольовані державою ЗМІ.
"Ця діяльність відповідає тенденції посилення зусиль російського уряду щодо контролю над ЗМІ та подальшого обмеження свободи слова з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується у зведенні, більшість незалежних російських ЗМІ були закриті або змушені працювати за кордоном, а російський уряд запровадив і застосував дедалі жорсткіші обмеження на доступ громадян до зарубіжних ЗМІ.
"Російські зусилля з обмеження незалежних ЗМІ, найімовірніше, триватимуть упродовж усього конфлікту, що відображає зрослу чутливість керівництва до потенціалу конфлікту впливати на стабільність режиму", - зазначають у Міноборони Британії.
Раніше британська розвідка зазначала, що російська влада посилила репресії проти інакомислячих мешканців Росії, хоча до війни проти України вона вдавалася до м'якших методів.
Однак, за даними незалежного "Левада-центру", у грудні 2024 року тільки 15% жителів Росії виступають проти війни з Україною. Підтримка війни стабільна з лютого 2022 року на рівні 75%.