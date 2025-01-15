Британська розвідка пояснила репресії Кремля проти незалежних ЗМІ та їхніх читачів

Згідно з даними російської незалежної медіа-організації "Медіазона", більшість цих штрафів, як повідомляється, було накладено на проєкт Meduza, що працює в Латвії, а також на інші, включно з фінансованим США "Радио Свобода" і телеканалом "Дождь".

Більшість штрафів були спрямовані на авторів, редакторів або коментаторів, які зробили свій внесок у публікації.

За даними британської розвідки, штрафи спрямовані на те, щоб утримати незалежні ЗМІ від повідомлень про будь-що, що суперечить або критикує офіційні російські наративи щодо російсько-українського конфлікту. Штрафи спрямовані на те, щоб утримати та залякати тих у Росії, хто взаємодіє з незалежними ЗМІ та відкидає контрольовані урядом наративи, які поширюються через контрольовані державою ЗМІ.

"Ця діяльність відповідає тенденції посилення зусиль російського уряду щодо контролю над ЗМІ та подальшого обмеження свободи слова з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується у зведенні, більшість незалежних російських ЗМІ були закриті або змушені працювати за кордоном, а російський уряд запровадив і застосував дедалі жорсткіші обмеження на доступ громадян до зарубіжних ЗМІ.

"Російські зусилля з обмеження незалежних ЗМІ, найімовірніше, триватимуть упродовж усього конфлікту, що відображає зрослу чутливість керівництва до потенціалу конфлікту впливати на стабільність режиму", - зазначають у Міноборони Британії.