Російська влада посилила репресії проти інакодумців серед жителів Росії. До війни проти України вони вдавалися до м'якших методів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Як зазначається у зведенні, за даними російських незалежних ЗМІ, кількість обвинувальних вироків за звинуваченням у державній зраді на Росії перебуває на найвищому рівні як мінімум за 9 років.

При цьому за перші 6 місяців 2024 року було винесено більше вироків, ніж за весь 2023 рік, свідчать дані Міністерства юстиції Росії.

Аналогічним чином, спостерігається значне зростання обвинувальних вироків за кримінальними статтями, пов'язаними з екстремізмом, тероризмом та "дезінформацією".

За даними британської розвідки, інформація про вироки ілюструють зростаючу залежність російського уряду від примусових та демонстративних методів стримування для збереження контролю над елементами населення, які ворожі до режиму.

"До повномасштабного вторгнення Росії в Україну режим зазвичай віддавав перевагу більш тонким способам контролю інакомислення", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка війни серед росіян

Нагадаємо, Росія веде повномасштабну війну проти України з 21 лютого 2022 року. Війна підтримується абсолютною більшістю росіян. За даними "Левада-Центру", війну схвалюють 75% респондентів.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна Іван Преображенський, російський політичний аналітик в опозиції категорично не підтримують війну близько 15%, частина з них виїхала за кордон.

Серед противників війни є молодь, яка розуміє, що їхнє майбутнє в Росії буде більше схоже на будні життя в Північній Кореї, якщо країна й надалі піде цим шляхом. Не підтримують вторгнення і менші групи населення.