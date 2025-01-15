Британская разведка пояснила репрессии Кремля против независимых СМИ и их читателей

В 2024 году российские суды выписали значительное количество штрафов журналистам или читателям СМИ, которые российские власти объявили "нежелательными". Штрафы направлены на то, чтобы запугать и удержать от публикаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Согласно данным российской независимой медиа-организации "Медиазона", большинство этих штрафов, как сообщается, были наложены на проект Meduza, который работает в Латвии, а также на другие, включая финансируемое США "Радио Свобода" и телеканал "Дождь".

Большинство штрафов были направлены на авторов, редакторов или комментаторов, которые внесли свой вклад в публикации.

По данным британской разведки, штрафы направлены на то, чтобы удержать независимые СМИ от сообщений о чем-либо, что противоречит или критикует официальные российские нарративы относительно российско-украинского конфликта. Штрафы направлены на то, чтобы удержать и запугать тех в России, кто взаимодействует с независимыми СМИ и отвергает контролируемые правительством нарративы, распространяемые через контролируемые государством СМИ.

"Эта деятельность соответствует тенденции усиления усилий российского правительства по контролю над СМИ и дальнейшему ограничению свободы слова с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, большинство независимых российских СМИ были закрыты или вынуждены работать за рубежом, а российское правительство ввело и применило все более жесткие ограничения на доступ граждан к зарубежным СМИ.

"Российские усилия по ограничению независимых СМИ, скорее всего, продолжатся на протяжении всего конфликта, что отражает возросшую чувствительность руководства к потенциалу конфликта влиять на стабильность режима", - отмечают в Минобороны Британии.